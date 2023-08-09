Військком одного із районів Києва отримав протокол про корупцію

Керівник ТЦК призначив на одну з посад свою близьку особу

Військкому загрожує штраф від 3400 до 6800 грн

Один з воєнкомів районного територіального центру комплектування у місті Києві отримав протокол про порушення антикорупційного законодавства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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У Нацполіції заявили, що керівник ТЦК призначив на одну з посад свою близьку особу. Після цього призначення він не вжив заходів про наявність конфлікту інтересів та не повідомив відповідні органи.

Правоохоронці повідомляють, що такі дії кваліфіковано як порушення обмежень щодо використання службового становища (ч. 1 та 2 ст. 172−2 кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Тепер військкому загрожує штраф від 3400 до 6800 грн.

Нагадаємо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Нацполіція вже затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову.

Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі повідомлено про підозру 21 особі.