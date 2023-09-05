Спекотне літо в Києві: встановлено 13 температурних рекордів

Літо 2023 року зайняло шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року

У липні у столиці випало дві місячні норми опадів

Метеорологи підбили погодні підсумки календарного літа 2023 року у столиці. Про них повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,6°С, що на 1,2°С перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у серпні.

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Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,9°С.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші – у серпні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122 % кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні – дві місячні норми.

Нагадаємо, 5 вересня на погоду в Україні впливатиме антициклон Olenka.

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У Києві 5 вересня буде сухо, а стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів.