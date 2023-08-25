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Столиця відзначила військових 206 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Столиця відзначила військових 206 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ
«Ви щодня демонструєте неймовірну стійкість духу та відвагу, завдаючи суттєвих втрат російським окупантам»
фото: КМДА

Марина Хонда нагородила воїнів медалями «Честь. Слава. Держава»

Марина Хонда вручила 170 відзнак Київського міського голови – медалей «Честь. Слава. Держава» – військовим 206 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«У багатьох із вас не було бойового досвіду, але з перших днів війни ви взяли до рук зброю та стали на захист України. Ви щодня демонструєте неймовірну стійкість духу та відвагу, завдаючи суттєвих втрат російським окупантам. Ваш підрозділ відіграв важливу роль в обороні Києва та звільненні українських земель, за що ми всі безмежно вдячні вам. Стійко тримали оборону північних околиць столиці, евакуйовували цивільних з Бучанського району, надавали медичну допомогу постраждалим, одні з перших висунулися на зачистку звільнених населених пунктів у Київській області, успішно виконували бойові завдання в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, вгризалися «зубами» у мерзлу Бахмутську землю. На превеликий жаль, ваш батальйон поніс втрати, кожна з яких – болюча й непоправна. Від імені громади дякую кожному Захиснику та кожній Захисниці за відданість Батьківщині, героїзм, сміливість та професійність», – зазначила Марина Хонда.

Вона зауважила, що попри численну перевагу ворога, бійці 206 батальйону давали гідну відсіч та стійко, метр за метром, звільняли рідну землю.

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Нагадаємо, у Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет. Техніки наставили від Майдану й аж до ЦУМа, на табличках зазначено, що доторкатися чи залазити на неї не можна, повідомляє кореспондент «Главкома».

Теги: солдат Київ Марина Хонда

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