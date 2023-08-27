Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч

У кількох областях по ворожих ракетах працювали сили протиповітряної оборони

Уночі 27 серпня російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами. У кількох областях лунали вибухи і працювали сили протиповітряної оборони. Тим часом, український боксер Олександр Усик здобув упевнену перемогу над британцем Даніелем Дюбуа і відстояв усі свої титули. Між тим, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким зобов’язав усі приватні військові компанії, у тому числі групу «Вагнер», присягнути на вірність РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетна атака на Україна

Уночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами Х-101/555/55. Небезпека тривала приблизно три години і завершилася о 6:25.

Під час цієї тривоги у Черкаській області пролунали вибухи. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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Крім того, вибухи було чути й поблизу Києва. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Блискуча перемога Усика над Дюбуа

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

Поєдинок почався о 00:39 у Вроцлаві. Результат бою вирішився в дев’ятому раунді. Після серії ударів Дюбуа вдруге опинився на підлозі. Британець намагався встати після нокдауну, але рефері просигналізував про неможливість продовжувати бій.

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Після перемоги Усик заявив, що присвячує цей поєдинок Україні та ЗСУ, а також порадував уболівальників запальними танцями.

Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ. Відновідний указ розміщений на сайті Кремля.

Як ідеться в тексті наказу, це має «сформувати духовно-моральні засади оборони Росії».

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Буданов пояснив, як Україна звільнить Крим

Україна звільнить Крим комбінованим шляхом, який передбачає не лише військові та дипломатичні зусилля. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Крім того, з його слів, багато керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений повернути до Криму найближчих членів сімей під тиском.

Потужні вибухи на заправці в Румунії

Увечері 26 серпня в Румунії, в окрузі Креведія, сталися вибухи на станції LPG зі зрідженим нафтовим газом. Унаслідок цієї трагедії одна людина загинула, кількість постраждалих може сягати 46 осіб. Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода».

Вибух стався на заправці на трасі DN1A, що приблизно за 30 км від столиці Румунії, Бухареста. Він спричинив потужну пожежу, після якої послідували ще три вибухи.