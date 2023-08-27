Поліція показали наслідки ракетної атаки на Київщині: є постраждалі (фото)

Один будинок має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади

Через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів області пошкоджено 10 приватних будинків

На Київщині внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено 10 приватних будинків. Двоє людей травмовані. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уночі повітряна тривога тривала приблизно 3 години. На Київщині працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає.

«На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки», – повідомив Кравченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці показали наслідки ракетної атаки на Київщині фото: Поліція Київщини / Telegram

Двоє людей отримали травми. Їм надали медичну допомогу.

Поліція Київщини зафіксувала збиття ворожої ракети в області. Уламки впали на території одного із районів області.

Унаслідок падіння уламків на одному із подвір'їв виявлено воронку глибиною 1,5 м фото: Поліція Київщини / Telegram

Зауважимо, росіяни цієї ночі здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України. Поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Сили та засоби Повітряних сил успішно відпрацювали в центральних і північних областях – ЗСУ знищили всі ворожі ракети.

Крім того, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.