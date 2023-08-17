Кулеба йде у відставку? Очільник МЗС відреагував на чутки

На початку серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що очільнику МЗС Дмитру Кулебі готують заміну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади та сказав, за яких обставин може піти із МЗС. Про це очільник Міністерства розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

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Кулеба, зокрема, наголошує, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його «почали звільняти» вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

«Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього. Я на початку ще сказав, що піду за двох обставин: перша – якщо президент попросить мене піти, а друга – якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати», – наголосив керівник українського МЗС.

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Як повідомлялося, на початку серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що очільнику МЗС Дмитру Кулебі готують заміну. МЗС нібито може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної Ради із команди Зеленського.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «єдину у світі людину», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів.

Також Кулеба повідомив, що Україна готова розпочати переговори з Росією через посередника, але тільки після виведення російських військ і не з Путіним.