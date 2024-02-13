Головна обласна лікарня Київщини отримала нового керівника

Дарина Мельник повернулася у Київську обласну клінічну лікарню на найвищу посаду

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» очолила Дарина Мельник – доктор філософії з медичних наук. Про це повідомляє Київська обласна рада.

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Зазначається, що нова керівниця має багаторічний стаж у медичній галузі, пройшла шлях від медсестри до генерального директора лікарні.

«Останнім часом була керівницею Київського обласного центру реабілітаційної медицини. А перед тим – медичною директоркою Київської обласної клінічної лікарні, яку тепер й очолила.

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За освітнім напрямком Дарина Мельник – лiкар-гастроентеролог-ендоскопіст. Асистентка кафедри «Онкології та ендоскопії» НУОЗУ iм. П.Л. Шупика.

За словами джерел «Главкома», у Київській обласній раді, Мельник призначили як антикризового менеджера у медицині, що має успішний досвід порятунку збиткових медичних підприємств.