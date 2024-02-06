«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Києва, Львова та Івано-Франківська

Квитки на рейси будуть доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та касах вокзалів

«Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткових рейсів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Так, поїзд №195/196 Київ – Львів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, стоятиме у Львові 14:46-15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18.

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Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львова 21:54-23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд №192/191 Львів – Київ, який відправлятиметься зі Львова об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

«Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів», – додали в компанії.

Нагадаємо, Федерація транспортників звернулась до віцепрем'єра Кубракова через списання вагонів. Підприємці закликали скасувати Наказ Мінінфраструктури, яким затверджується порядок списання старих вантажних вагонів. У Федерації переконані, що в нинішніх економічних умовах недоречно обмежувати строки експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби, адже такі обмеження можуть створити штучний дефіцит вантажних вагонів в Україні.

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Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами. Зазначається, що у складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.

«Укрзалізниця» підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження».

Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.