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Власник популярного месенджера відкриває офіс у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Власник популярного месенджера відкриває офіс у Києві
Rakuten вирішили відкрити офіс у Києві після візиту голови правління та гендиректора Мікі Мікітані під час дипломатичної місії в Україні
фото з відкритих джерел

Три компанії Rakuten уже мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі

Власник месенджера Viber Rakuten Group оголосив про відкриття офісу в центрі Києва.

Три компанії Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards) уже мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. «Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій», – повідомляють у компанії.

Rakuten вирішили відкрити офіс у Києві після візиту голови правління та гендиректора Мікі Мікітані разом з урядовцями Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року. 

Компанія також планує найняти додаткових співробітників у технологічному секторі та призначити регіонального менеджера. Одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його впровадження в кількох європейських країнах. За його допомогою українські користувачі зможуть надсилати гроші в країну та з країни через миттєві транзакції.

Rakuten також планує приєднатися до Дія.City у 2024 році. 

Нагадаємо, засновник і виконавчий директор Rakuten Group Хіроші Мікітані заявив про здатність соцмережі Viber протистояти російській пропаганді.

До слова, компанія Meta заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори по всьому світу натиснули на гіганта соціальних мереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту в соцмережах

Теги: Київ Одеса соцмережі

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