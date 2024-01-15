Власник популярного месенджера відкриває офіс у Києві

Rakuten вирішили відкрити офіс у Києві після візиту голови правління та гендиректора Мікі Мікітані під час дипломатичної місії в Україні

Три компанії Rakuten уже мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі

Власник месенджера Viber Rakuten Group оголосив про відкриття офісу в центрі Києва.

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Три компанії Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards) уже мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. «Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій», – повідомляють у компанії.

Rakuten вирішили відкрити офіс у Києві після візиту голови правління та гендиректора Мікі Мікітані разом з урядовцями Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року.

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Компанія також планує найняти додаткових співробітників у технологічному секторі та призначити регіонального менеджера. Одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його впровадження в кількох європейських країнах. За його допомогою українські користувачі зможуть надсилати гроші в країну та з країни через миттєві транзакції.

Rakuten також планує приєднатися до Дія.City у 2024 році.

Нагадаємо, засновник і виконавчий директор Rakuten Group Хіроші Мікітані заявив про здатність соцмережі Viber протистояти російській пропаганді.

До слова, компанія Meta заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори по всьому світу натиснули на гіганта соціальних мереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту в соцмережах