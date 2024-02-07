Укренерго повідомило про наслідки ракетної атаки по Києву

Відновлювальні роботи розпочнуться після відбою тривоги та дозволу військових

Через ракетну атаку росіян відбуваються відключення споживачів

Укренерго повідомило про наслідки чергової ракетної атаки російських окупантів по Києву у середу, 7 лютого.

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Станом на 08:10 відбуваються відключення споживачів електроенергії через пошкодження в розподільчих мережах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та отримання дозволу від військових.

Укренерго повідомляє, що станом на зараз магістральні мережі працюють в нормальному режимі.

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Як раніше повідомлялося, унаслідок ракетної атаки росіян по Києву сталося загорання будівлі у Голосіївському районі столиці. «Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі», – написав мер міста Віталій Кличко.

Згодом Кличко додав, що у Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. Місцеві телеграм-канали пишуть, що зафіксоване влучання в житлову багатоповерхівку у Києві.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Зазначається, що оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

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Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО.

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.