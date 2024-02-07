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Укренерго повідомило про наслідки ракетної атаки по Києву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Укренерго повідомило про наслідки ракетної атаки по Києву
Відновлювальні роботи розпочнуться після відбою тривоги та дозволу військових
фото: Укренерго/Telegram

Через ракетну атаку росіян відбуваються відключення споживачів

Укренерго повідомило про наслідки чергової ракетної атаки російських окупантів по Києву у середу, 7 лютого.

Станом на 08:10 відбуваються відключення споживачів електроенергії через пошкодження в розподільчих мережах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та отримання дозволу від військових.

Укренерго повідомило про наслідки ракетної атаки по Києву фото 1

Укренерго повідомляє, що станом на зараз магістральні мережі працюють в нормальному режимі.

Як раніше повідомлялося, унаслідок ракетної атаки росіян по Києву сталося загорання будівлі у Голосіївському районі столиці. «Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі», – написав мер міста Віталій Кличко.

Згодом Кличко додав, що у Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. Місцеві телеграм-канали пишуть, що зафіксоване влучання в житлову багатоповерхівку у Києві.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Зазначається, що оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. 

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Теги: Київ електроенергія Укренерго ракетная атака

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