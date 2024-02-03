Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро

Нападнику не сподобався колір волосся хлопця в метро

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Столичні поліцейські розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про бійку в одному з вагонів київського метрополітену. Внаслідок події 20-річний молодик отримав тілесні ушкодження, а зловмисник зник з місця події.

Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно зі слідчими та аналітиками кримінального аналізу у співпраці з оперативними службами столичного главку відтворили маршрут руху зловмисника та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області.

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Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинення йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Наразі із підозрюваним працюють дізнавачі, встановлюються всі обставини конфлікту.

Нагадаємо, у київському метро чоловік у спортивному одязі напав на хлопця з рудим волоссям.

Також у Києві чоловік під час прогулянки побив йоркширського тер’єра, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту.