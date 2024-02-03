Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро
Нападнику не сподобався колір волосся хлопця в метро
фото: Національна поліція

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Столичні поліцейські розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про бійку в одному з вагонів київського метрополітену. Внаслідок події 20-річний молодик отримав тілесні ушкодження, а зловмисник зник з місця події.

Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро фото 1

Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно зі слідчими та аналітиками кримінального аналізу у співпраці з оперативними службами столичного главку відтворили маршрут руху зловмисника та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинення йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Наразі із підозрюваним працюють дізнавачі, встановлюються всі обставини конфлікту.

Нагадаємо, у київському метро чоловік у спортивному одязі напав на хлопця з рудим волоссям.

Також у Києві чоловік під час прогулянки побив йоркширського тер’єра, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту. 

 

Теги: метро інтернет чоловік Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підліток відмкнув ключем двері до кабіни машиніста
Підлітки «захопили» кабіну машиніста метро у Києві
3 лютого, 16:42
За зовнішній вигляд? У київському метро чоловік побив хлопця на очах у людей (відео)
За зовнішній вигляд? У київському метро чоловік побив хлопця на очах у людей (відео)
2 лютого, 23:13
Відновлення перегінного тунелю планується завершити восени 2024 року
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера
30 сiчня, 09:55

Новини

На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника
Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника
У Києві вітер зніс зупинку громадського транспорту (фото)
У Києві вітер зніс зупинку громадського транспорту (фото)
Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро
Столичні правоохоронці розшукали юнака, який влаштував бійку у вагоні метро
Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка
Скандал за участі працівників ТЦК на Київщині: побито чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5612
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5307
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4520
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4455
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua