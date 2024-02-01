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Глава МАГАТЕ наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС та Київ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС та Київ
Перед тим, як відправитись до ЗАЕС, Гроссі проведе переговори на високому рівні у Києві
фото з відкритих джерел

Генеральний директор Гроссі вже вчетверте перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

«Генеральний директор Гроссі вже вчетверте перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС, всі шість реакторів якої зупинені вже майже півтора року і не виробляють електроенергію, але все ще містять велику кількість ядерного палива, яке має бути збережене, в тому числі належним чином охолоджене і захищене», – пише пресслужба.

Перед тим, як відправитись до ЗАЕС, Гроссі проведе переговори на високому рівні у Києві.

Зазначається, що голова МАГАТЕ на станції планує:

  • досягти прогресу у вирішені низки питань серед яких потенційні ризики, які пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання АЕС;
  • порушити питання кадрового забезпечення ЗАЕС й запросить додаткової інформації про недопущення працівників «Енергоатому» на станцію.

«Я обговорю цей останній розвиток подій, коли відвідаю Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Дуже важливо, щоб станція мала кваліфікований та досвідчений персонал, необхідний для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Кількість персоналу вже була значно скорочена з початку війни майже два роки тому», – пояснив Гроссі.

Зокрема разом з головою МАГАТЕ до станції прибуде нова група експертів організації, яка замінить нинішню команду.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС.

Раніше нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

До слова, МАГАТЕ провело чергову ротацію моніторингових місій на чотирьох українських атомних електростанціях.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Київ

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