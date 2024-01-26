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Потоки на стінах та тріщини: який вигляд має столична підземка після закриття (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потоки на стінах та тріщини: який вигляд має столична підземка після закриття (фото, відео)
Закриту станцію Київського метрополітену оцінили експерти, які мають встановити причини аварії і визначитися з ремонтом
фото: Вікторія Пташник/Facebook

Депутати Київради наполягають на перевірці, чи  не тиснуть зовнішні забудови на пошкоджений тунель

Сьогодні, 26 січня експертна комісія оцінила ситуацію на закритій через аварію станції Київського метрополітену. Там, де встановлені опори, досі тече вода. Відповідне відео стану столичної підземки опублікувала депутатка Київради Вікторія Пташник.

Журналістів комісія вирішила не пропускати на саму локацію, де найбільші пошкодження. Повідомляли, що все добре, але насправді там із шаленою швидкістю протікає тунель.

На відео помітно, як краплі води стікають зі стелі і на стінах утворюють уже цілі потоки.

Основна аварія відбулася між станціями «Либідська» та «Деміївська», протікання та тріщини в тунелі мають протяжність понад 70 м. Якщо говорити про наземну частину, то це ділянка проспекту Лобановського та Деміївського ринку.

Депутати Київради запевняють, що важливим питанням є саме забудова на поверхні, над гілкою метро. Можливо, саме це спричинило тиск, що призвело до аварії.  «Потрібно подивитися всі конструкції, які будують ззовні. Варто перевірити, чи тиснуть вони на пошкоджений тунель. Якщо вони будуть добудовані, ці тонни ТЦ, будинків, чи не будемо потім мати таких наслідків, як зараз» – зазначила Пташник.

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Як повідомлялося, сьогодні закриту станцію Київського метрополітену оцінили експерти, які мають встановити причини аварії і визначитися з ремонтом. За попередньою інформацією, відновлювальні роботи між затопленими станціями метро «Либідська» та «Деміївська» можуть тривати близько шести місяців. Сьогодні комісія вивчали ситуацію між станціями.

Теги: Київ метро ремонт

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