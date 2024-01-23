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Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)

Аліна Євич
glavcom.ua
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна
фото: glavcom.ua

Станом на зараз на місці прильоту активно тривають ремонтні роботи та прибирання, до яких залучені погляд пів сотні волонтерів

Унаслідок ракетного удару по столиці 23 січня були пошкоджені школа, коледж, лікарня, а також стадіон «Локомотив», який відновив свою роботу лише три місяці тому. Також у будинку на вулиці, де стався ракетний удар, кілька тижнів тому тимчасово поселили жінку, в якої 2 січня повністю вигоріла квартира на вулиці Кудряшовій – також після ракетного удару РФ. Вікторія з дітьми нині відходять від шокового стану, повідомляє «Главком».

«Ми живемо за п'ять хвилин від місця удару. Виходить, нас захистив будинок через дорогу, але діти дуже злякалися через вибух – він був дуже голосний… Від вибухової хвилі дзеркало ледь не розбилося – ми ховалися у коридорі, коли був приліт, і довелося тримати його руками. Але сьогодні нам пощастило – прилетіло тільки поруч», – розповіла жінка «Главкому».

Станом на зараз на місці ракетного удару вже зібралися кілька десятків волонтерів, які приїхали на локацію вже після перших вибухів. Вони розгорнули гуманітарний штаб у школі, розташованій поруч, а на місці пошкоджених будинків облаштували пилораму і ятки з гарячими перекусами. Головне завдання, як вони пояснили у розмові із «Главкомом» – якомога швидше «зашити» вибиті вікна.

«Ми були на місці відразу після відбою тривоги, з перших хвилин – на зв'язку з комунальниками й рятувальними службами. Ми відразу домовилися зі слідчими, що зачекаємо від них дозволу на роботу, бо працювали вибухотехніки. Люди навіть без нашого кличу сиділи на низькому старті, і коли нам дали відмашку – у нас вже були списки того, що треба закупити, і велика кількість волонтерів, які відразу ж приїхали. З донатів ми замовили першу партію дерева, зв'язалися з волонтерами, які займаються польовою кухнею, щоб у нас був обігрів, і з самого ранку допомагаємо тут мешканцям пошкоджених будинків: прибираємо, «зашиваємо» вікна. У нас уже є список квартир на «зашиття», де їх вибило, – розповіла координаторка ГО Los Solomas Альона Нікітіна.

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Волонтери також додають, що «зашивати» вікна доводиться і в поруч розташованих навчальних закладах – нині до них уже звернулася адміністрація будівельного коледжу й гуртожитка.

«Державним закладам зараз потрібен час, щоб перевести кошти на ремонт на рахунок, тому ми їм вирішили допомогти своїми силами. Взагалі сьогодні будемо працювати до останнього, щоб спробувати зробити все, що треба, за один день. А завтра тут будуть стояти величезні куби, в які можна буде складати все будівельне сміття, яке за сьогодні ми впораємо», – пояснила Нікітіна.

Зараз на Стадіонній біля пошкоджених будинків і приміщень уже розгорнули обігрів для волонтерів, поліції та комунальників, які працюють на місці ракетного удару. Нині волонтери їм готують чай з кавою, супи та бутерброди.

Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж) фото 1
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж) фото 2

Киянка Юлія Девліф зауважує, що на вул. Стадіонній саме в тій локації, де стався приліт, завжди була велика кількість безпритульних котів. Вранці, коли Київ обстрілювали, вони зазвичай збиралися «на сніданок». Проте зараз волонтерка не бачить нікого з хвостатих підопічних – і просить, якщо хтось побачить поранену тварину, віднести її до ветеринарів на огляд чи лікування. Крім того, за можливості, котів бажано погодувати.

Станом на зараз на місці прильоту активно тривають ремонтні роботи та прибирання, до яких залучені погляд пів сотні волонтерів. Також правоохоронці обходять пошкоджені будинки для фіксації збитків.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

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Теги: Київ війна обстріл

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