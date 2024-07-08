Головні столичні театри скасували всі вистави через День жалоби

Внаслідок терористичної атаки РФ по Києву попередньо відомо про 22 загиблих та понад 90 постраждалих

Столичні театри наголосили, що всі квитки на вистави залишаються дійсними

Театри міста Києва скасували свої покази 9 липня у зв'язку з ракетною атакою Росії та оголошенням Дня жалоби. Про це стало відомо із соціальних мереж столичних театрів.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка скасував дві свої вистави «Моя професія – синьйор з вищого світу» та «Комедія на руїнах», заплановані на 9 липня.

У театрі зазначили, що вистава «Моя професія – синьйор з вищого світу» відбудеться 15 липня (понеділок) о 18.00., а «Комедію на руїнах» покажуть 21 вересня (субота) о 18.00.

«Розбір завалів досі триває, попередньо у Києві загинуло 22 людини, понад 80 людей постраждало. Колектив театру Франка висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки оголосив що переносить свої вистави на 11 та 15 липня.

11 липня відбудеться вистава «Палаючи у пітьмі» о 18:30 на новій сцені. 15 липня відбудеться вистава «№13» о 18:00 на основній сцені, а вистава «Фальшивка» – о 19:00 на сцені під дахом.

«Придбані квитки дійсні. Бережіть себе!», – йдеться у повідомленні театру.

Театр «Сузір'я» оголосив про перенесення вистави «Непередбачена зупинка» на 20 липня, на 15:00.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти.

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні.