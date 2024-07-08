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Головні столичні театри скасували всі вистави через День жалоби

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Головні столичні театри скасували всі вистави через День жалоби
Внаслідок терористичної атаки РФ по Києву попередньо відомо про 22 загиблих та понад 90 постраждалих
фото з відкритих джерел

Столичні театри наголосили, що всі квитки на вистави залишаються дійсними

Театри міста Києва скасували свої покази 9 липня у зв'язку з ракетною атакою Росії та оголошенням Дня жалоби. Про це стало відомо із соціальних мереж столичних театрів.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка скасував дві свої вистави «Моя професія – синьйор з вищого світу» та «Комедія на руїнах», заплановані на 9 липня.

У театрі зазначили, що вистава «Моя професія – синьйор з вищого світу» відбудеться 15 липня (понеділок) о 18.00., а «Комедію на руїнах» покажуть 21 вересня (субота) о 18.00.

«Розбір завалів досі триває, попередньо у Києві загинуло 22 людини, понад 80 людей постраждало. Колектив театру Франка висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки оголосив що переносить свої вистави на 11 та 15 липня.

11 липня відбудеться вистава «Палаючи у пітьмі» о 18:30 на новій сцені. 15 липня відбудеться вистава «№13» о 18:00 на основній сцені, а вистава «Фальшивка» – о 19:00 на сцені під дахом.

«Придбані квитки дійсні. Бережіть себе!», – йдеться у повідомленні театру.

Театр «Сузір'я» оголосив про перенесення вистави «Непередбачена зупинка» на 20 липня, на 15:00.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. 

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні. 

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: театр вистава ракетна атака Театр Франка

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