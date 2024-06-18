Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах

Латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні

Латвійці заявили, що російські постановки під час російсько-української війни є неприйнятними

Латвійський національний театр відмовився надавати майданчик для спектаклю «Записки божевільних» російського режисера Дмитра Кримова, який засуджує війну. Більше того, поки триває війна в Україні, вистави російською мають бути під забороною. Про це пише Delfi, посилаючись на директора Національного театру Маріса Вітолса.

«Сцена Національного театру – не слушне місце для гастролей російською мовою у той час, коли Росія продовжує війну в Україні, розв'язану кривавим режимом Путіна», – заявив Маріс Вітолс.

Головні ролі у виставі виконують актори Чулпан Хаматова та Максим Суханов, які покинули РФ після повномасштабного вторгнення. Договір оренди майданчика для гастролей було підписано ще взимку, але тепер у театрі заявили, що це рішення «викликало обурення частини громадськості».

Тож Латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні.

«Це рішення театру жодним чином не спрямоване проти професійних артистів театру, які залишили Росію після початку війни, і поважає їх вибір виїхати і засудити злочинний режим Путіна», – підкреслив Вітолс.

Як стало відомо, вистава «Записки божевільних» розповідає історію про російських артистів, які залишили країну і намагаються зрозуміти своє місце у світі «після початку конфлікту в Україні».

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив новий держстандарт освіти, згідно з яким російську мову поступово припинять вивчати у школах країни як другу іноземну. Про це повідомляє Delfi. Школярі, які зараз вивчають російську і не хочуть продовжувати, можуть просто відмовитися від предмета.

Нещодавно співробітники Латгальського управління Ризької муніципальної поліції під час патрулювання свого мікрорайону затримали чоловіка в бейсболці з російською символікою, який агресивно поводився. Про це повідомляє Delfi.