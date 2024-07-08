Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)

Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома

Журналісти з місця влучання повідомляють, що під завалами можуть бути діти

Внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Офіційної інформації про загиблих та поранених в дитячій лікарні поки немає.

Журналісти з місця влучання повідомляють, що під завалами можуть бути діти.

Очільник міста Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Діти зараз біля «Охматдиту» чекають на допомогу. Також відбувається евакуація дітей в інші лікарні.

Сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні.