У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби через атаку РФ

Попередньо в Києві загинули 20 людей та майже 100 постраждали

9 липня в місті заборонені будуть заборонені будь-які розважальні заходи

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

«9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення», – йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей та майже 100 постраждали.

Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

Як зазначив Офіс генпрокурора, всі постраждалі є цивільними особами.

Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

До слова, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.