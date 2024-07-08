У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби через атаку РФ
9 липня в місті заборонені будуть заборонені будь-які розважальні заходи
Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
«9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення», – йдеться в повідомленні.
За словами Кличка, розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей та майже 100 постраждали.
Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.
Як зазначив Офіс генпрокурора, всі постраждалі є цивільними особами.
Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.
До слова, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.
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