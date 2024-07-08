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Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі
фото: ДСНС

На місце події терміново прямують екстрені служби для надання допомоги постраждалим

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр. Про це повідомляє ДСНС.

«Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники», – йдеться в повідомленні.

На місце події терміново прямують екстрені служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків обстрілу.

Міський голова закликає киян зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
 
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами.  

Також стало відомо, що Росія обстріляла дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». 

Читайте також: Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі (оновлюється)
Теги: вибух Київ ДСНС лікарня рятувальники права людини

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