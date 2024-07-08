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«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
Дитячу лікарню у Києві було майже повністю зруйновано
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Міжнародні ЗМІ шоковані цинічними ударами окупантів по Україні сьогодні зранку

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні. 

The Wall Street Journal (США)

Російські ракети влучили в Київську дитячу лікарню в результаті смертоносних обстрілів по всій Україні

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 1

«У понеділок Росія здійснила кривавий ракетний удар по Україні, завдавши удару по дитячій лікарні в Києві, а також по інших об’єктах по всій країні, в результаті нападу загинуло щонайменше 20 людей і десятки отримали поранення. Ці атаки були наймасштабнішими за останні місяці в охопленій війною країні», – йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Видання BBC

Під ударом опинилась лікарня: внаслідок російських ударів в Україні загинуло 29 осіб

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 2

«Дитяча лікарня в столиці України Києві була серйозно пошкоджена в результаті російських ударів, 29 людей загинули по всій країні вранці. Одна частина лікарні зруйнована, а в іншій була пожежа. Вона справді дуже пошкоджена – може, 60-70% лікарні»,– пише видання, посилаючись на слова однієї із постраждалих у трагедії. На фотографіях з місця події видно маленьких дітей, деякі з крапельницями, які сидять біля лікарні під час її евакуації, констатують журналісти. 

Видання Politico

Росія завдала великого ракетного удару по дитячій лікарні Києва

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 3

«Російські терористи знову масовано обстріляли Україну. Цілями були різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Обстріл значно пошкодив щойно реконструйоване відділення «Охматдиту», однієї з найстаріших дитячих лікарень Києва. Збройні сили Путіна продовжують повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочали ще в лютому 2022 року», – пишуть журналісти.

Видання Bild (Німеччина)

Путін бомбить дитячу лікарню

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 4

«Дитяча лікарня «Охматдит» – найбільша дитяча лікарня в країні на 620 ліжок. Щорічно тут оздоровлюється до 18 тисяч дітей. Тепер путінські солдати розбомбили будинок, де мали оздоровлюватися хворі діти. На фотографіях інформаційних агентств і журналістів видно закривавлених дітей, людей, які шукають тих, хто вижив під уламками будівлі лікарні, дітей, яким вдалося втекти на вулицю... Ці кадри ще раз доводять, наскільки жорстоким і варварським є господар Кремля Володимир Путін у своїй загарбницькій війні проти України», – пишуть німецькі журналісти.  

Видання Сumhuriyet (Туреччина)

Росія цинічно вдарила по найбільшій дитячій лікарні України

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 5

«Ракета влучила в дитячу лікарню «Охматдит», найбільшу дитячу лікарню Києва. В результаті ракетного попадання будівлі завдано непоправних руйнувань.... Ці жахливі напади сталися напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, де Україна сподівається отримати довгострокові зобов’язання щодо допомоги від своїх союзників», – нагадують турецькі журналісти.

Видання Szabad Еuropa (Угорщина)

У Києві постраждала дитяча лікарня, багато людей по всій Україні загинули 

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 6

«Щонайменше семеро людей загинули внаслідок російського ракетного обстрілу. Київ, Дніпро і Кривий Ріг у центральній Україні, а також Краматорськ і Слов'янськ на сході країни, в Донецькій області, були обстріляні «понад сорока різними типами ракет». Також постраждала дитяча лікарня «Охматдит». Це найбільший подібний заклад у Києві. Атаки на міста вдень відбуваються рідко, хоча Росія за останні шість місяців посилила авіаудари по українських населених пунктах, енергетичній та іншій інфраструктурі. Москва заперечує напади на мирних жителів під час повномасштабного вторгнення, яке тривало 28 місяців, хоча часті авіаудари завдавали будинків, шкіл і навіть лікарень», – пишуть угорські представники ЗМІ. 

Видання Huffingtonpost (Франція)

Війна в Україні: у Києві під удар Росії потрапила дитяча лікарня

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 7

Нестерпні сцени насилля. Україна зазнала масованого нападу з боку Росії в понеділок, 8 липня. Понад 40 ракет впали на країну, убивши щонайменше 20 людей і влучивши в дитячу лікарню в столиці Києві. Лікарня постраждала від російського удару, під завалами є люди, зазначають журналісти.

«Ці варварські акти, спрямовані прямо і навмисно на дитячу лікарню, повинні бути додані до списку військових злочинів, за які Росія повинна буде відповісти», – йдеться в пресрелізі МЗС Франції. Ці атаки «трагічно нагадують нам про причини, чому наша підтримка України має продовжуватися та збільшуватися».

Видання Euronews

Без коментарів: російська авіація завдала шкоди дитячій лікарні Києва

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 8

«Одна з найбільших дитячих лікарень Європи постраждала від масованої атаки росіян. Ці удари відбуваються в той час, коли на лінії фронту, на сході, російська армія місяцями зазіхає на територію і намагається скористатися труднощами української армії в поповненні своїх лав і одержанні додаткової зброї та боєприпасів захід», – пишуть журналісти.


The Times of Israel (Ізраїль)

Росія обстріляла Київ гіперзвуковими ракетами, влучивши в дитячу лікарню

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 9

«Це був найбільший обстріл Києва за кілька місяців. У денний час обстріли здійснювалися гіперзвуковими ракетами «Кінжал» – однією з найдосконаліших видів російської зброї. «Кінжал» летить зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку, тому його важко перехопити. Міські будівлі здригалися від вибухів», – пишуть представники ЗМІ із Ізраїлю.

Видання Onet (Польща)

Володимир Зеленський у Польщі, Путін знову атакує Київ

«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву фото 10

«Тиждень для України почався драматично. Російські ракети впали на українські міста в понеділок вранці. Було знищено найбільшу дитячу лікарню в Україні. Зустрічі Туска і Зеленського передувала хвилина мовчання. Як знак пам’яті про загиблих під російськими бомбами. «Всі, хто віддає накази обстрілювати житлові будинки та лікарні, будуть притягнуті до відповідальності», – розповів під час зустрічі із Туском Зеленський. І закликав усіх докласти зусиль у цій справі. Україна ініціювала скликання екстреного засідання ООН у зв'язку з нападом на цивільні об'єкти. Щодо київських дітей, якщо Польща може допомогти, будь ласка, дайте мені знати, – сказав у відповідь Дональд Туск», – пишуть журналісти польського видання. 

Станом на 15:00 відомо про 27 загиблих та 100 поранених внаслідок ранкової масованої атаки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного підходу до преси із главою польського уряду Дональдом Туском. 

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Теги: поранення авіація армія путін обстріл Угорщина лікарня Охматдит ракета росія Київ

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