Обстріл дитячої лікарні у Києві. Кличко повідомив про загиблих

Наразі відомом про сімох постраждалих дітей

У лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Медики надають всю необхідну допомогу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка.

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фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, російські війська знову атакували Київ. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами.

Також стало відомо, що Росія обстріляла дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».