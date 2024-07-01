Культурний Київ. Афіша на перший тиждень липня

Столична влада представила щотижневий дайджест культурних подій із 1 до 7 липня 2024 року

Департамент культури КМДА представив щотижневий дайджест культурних подій із 1 до 7 липня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек. Міська влада нагадує киянам та гостям столиці про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зміст

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

2 липня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

3 липня – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;

4 липня – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;

5 та 6 липня – вистава «З цією виставою щось не так». Комедія.

Київський академічний театр «Колесо»:

2 та 4 липня – детектив «Мишоловка»;

3 липня – прем’єрна вистава «В Португалії зараз тепло»;

5 липня – прем’єрна вистава «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

6 липня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

6 липня – бродвейська комедія «Примадонни»;

7 липня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

7 липня – австрійський водевіль «Любовна плутанина».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Дитячий простір у світі казок:

3 липня – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі»;

6 червня – комедія «Солом’яний бичок»;

7 червня – казка диваків «Дюймовочка».

Музеї

Музей історії міста Києва:

1–31 липня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

1–31 липня - виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–31 липня – виставка «TRANSFERO», присвячена 90-й річниці повернення столиці України до Києва;

5, 7 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

6 липня – прогулянки садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» і відвіданням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

7 липня – «Кавові історії Грушевських».

Музей української діаспори:

1 липня – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1 липня – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

7 липня – екскурсії ювілейною виставкою «Я вернусь до своєї Вітчизни…».

Музей шістдесятництва:

1–31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1–31 липня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

1–14 липня – виставка графіки та живопису Галини Севрук (до 95-річчя від дня народження);

1–31 липня – виставка живопису Ігоря Макогона;

6 липня – майстер-клас «На крок ближче до Галини Севрук» із розпису торбинок за мотивами робіт художниці від Богдани Пислар.

Музей окупації Києва:

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

5 липня – проєкт «Фронт і тил»: тема зустрічі «Відновимо дім – відновимо людину – відновимо Україну»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

1 липня – виставка «Tempo Primo».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

4 липня – благодійний концерт Folk Songs of Early America / Народні пісні ранньої Америки;

1 та 5 липня – пісні весни та літа / пісенний курс Надії Ханіс. Купальські пісні. | Центральне та Західне Полісся.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

3 липня – вернісаж першої виставки «Закарпатська школа живопису» в межах музейного масштабного виставкового проєкту «Мистецькі школи України».

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 28 липня – виставка «РАЙ: ікони на ящиках з-під озброєнь – живопис Катерини Білокур. Спроба мистецького діалогу».

7 липня – екскурсія «Катерина Білокур. Квітка-душа» (у межах виставки).

Музей книги і друкарства України:

до 21 липня – виставка «За Україну, за її волю». Живопис і графіка заслуженої діячки мистецтв України, художниці Марини Соченко. Куратор – Дмитро Палій;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;

упродовж місяця – «Дарую музею» (книги, графіка, фото музеєві від Юрія Рибчука, Оксани Юрчишин, Дмитра Степовика, Дмитра Павличка, Ганни Горобець, Леоніда Фінберга).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

6 липня – «Танго втрьох? На Монмартрі» (вистава театру «Маскам рад»).

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

3 липня – 31 серпня – виставка сценографів Ганни Іпатієвої та Андрія Злобіна;

6 липня – до 135-річчя Левка Ревуцького «Друга симфонія у контексті української музики 20-х рр. ХХ ст.: роздуми з погляду сучасності»;

постійно – «Живії струни України» постійна виставка українських народних музичних інструментів;

постійно – «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», постійна виставка унікальних експонатів, що розповідають про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням за тел. (044)-280-18-34:

інтерактивна екскурсія «Світ театральних професій» (для школярів 3–6 класів);

інтерактивна екскурсія «Там, де музика живе» (для дітей та дорослих);

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», що розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

6 липня – концертна програма «Джуліані очима сучасників» вокальної студії «Цезан» під керівництвом Оксани Пустовіт і відкриття виставки картин «Слухаючи музику» Оксани Холоденко;

протягом місяця – Фондова виставка «Дитинство моє золоте».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:

1–22 липня – виставка школи Елеонори Обухової «Світ живопису».

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

7 липня – пішохідна екскурсія «Тичина і Київ 1910-1920 рр.».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

6 липня – зустріч із художницею Оленою Блажевич. Авторська екскурсія виставкою «Де квіти квітнуть барвою новою».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

3–7 липня – виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;

3–7 липня – виставка «А раптом ви щось тут знайдете» – презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;

4 липня – концерт ансамблю «Благовість» «Діалоги мистецтв: Голландія-Україна»;

6, 7 липня – працюватиме музейний дворик;

6, 7 липня – історія Музею Ханенків, вулична екскурсія;

6 липня – творча майстерня в музейному дворику;

6, 7 липня – екскурсія виставкою «Гаага-Київ»;

6, 7 липня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків.

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького:

до 30 вересня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

21 червня – 21 липня – «Квіти в часи війни». Виставка живопису Марії Верес (Mary Pank-imp);

17 травня – 14 липня – «Крим – простір натхнення». Виставка до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

щочетверга – «Таємниці музичних інструментів». Інтерактивна розважальна програма для школярів – квест;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Чаювання в Сальоні Проні Прокопівни». Інтерактивний лекторій;

6 липня – «Київський латинський квартал Косачів». Пішохідна екскурсія.

Музей гетьманства:

2–31 липня – виставка живопису Сергія Луцака «Процес і я»;

6 липня о 12:00 – пішохідна екскурсія «Козацькими місцями Подолу».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

з 1 липня протягом місяця – книжкова виставка з циклу «Веселка книжкового літа», літні читання за шкільною програмою на допомогу школярам;

1 і 16 липня – книжкова виставка до ювілейних дат «Літературний календар». Книжкова виставка-рекомендація з циклу «Бібліотерапія: твоя книга щастя» – до спільного психологічно-просвітницького проєкту оздоровчої процедури читанням;

1–15 липня – книжкова виставка «Жан Кокто: мистецька спадщина» (до 135-річчя від дня народження видатного французького поета, кінорежисера і художника);

5 липня – екскурсія в Ботанічний сад НУБіП України з Михайлом Макаренком;

4 липня – жіночі творчі кола для психологічної підтримки та соціокультурної адаптації та реабілітації засобами змістовного дозвілля. Організатори – Tana Sribna і ГО «Українська Жіноча Варта». Проєкт є переможцем конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» Департаменту суспільних комунікацій КМДА і реалізується на базі Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих і Центру комунікацій VCENTRI HUB Шевченківського району;

4 липня – «Червона літера» (до 220-річчя від дня народження Натанієля Готорна, американського письменника, представника темного романтизму). Кіноперегляд;

щосуботи – English Speaking Club;

щопонеділка – кіноклуб, перегляди фільмів мовою оригіналу;

щопонеділка об 11:00 – показ фільмів Богдана Браги;

2 липня – урок: «Смартфон: зручно, просто, корисно».

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

1 липня – архітектурне знайомство «Архітектура України – її надбання» (до Дня архітектури України).

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

1 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

1 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»; 2 липня – «Позиції педагога у ситуації підтримки дитини», стрим-бесіда з викладачем педагогіки, філософії Назаренко О. Є.;

3 липня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

3 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

5 липня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

1–7 липня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;

2 липня – Центр протимінної безпеки. Навчання для дітей «Ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни» (за попереднім записом);

3 липня – відкриття виставки витинанок Анжели Юрківської.

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

2 липня – Академія спілкування: театр тіней «Казка з продовженням»;

3 липня – онлайн-зустріч з психологом Маяною Вінницькою «Власні кордони: де починаються та як їх утримати?» в межах проєкту «Психологічна підтримка: до/зараз/після»;

3 липня – ігрова година «Грай-Читай!»;

4 липня – майстерка «Лялька-мотанка «Літо»» (гурток АртОціум).

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей: