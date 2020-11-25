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    Хороші новини: у Києві за два дні народилося 156 немовлят

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    За дві доби у Києві народилися&nbsp;75 дівчаток - Хороші новини: у Києві за два дні народилося 156 немовлят
    За дві доби у Києві народилися 75 дівчаток
    Фото з відкритих джерел

    На світ з'явилися дві двійні хлопчиків

    За останніх дві доби у Києві народилися 156 немовлят. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Є і позитивна статистика! Не про коронавірус. За дві доби цього тижня в Києві народилися 156 немовлят: 81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них – дві двійні хлопчиків», – сказав мер.

    За його словами, з березня цього року у столиці з'явилися на світ 20694 дитини. В порівнянні з таким же періодом минулого року це менше майже на 6%.

    «Життя триває! І, як би не було складно, ми подолаємо всі виклики. Спільними зусиллями і свідомим ставленням до загроз», – заявив Кличко.

    Як повідомлялося, 18 листопада жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва. Столичні патрульні швидко супроводили авто з породіллю до пологового будинку.

    До слова, як повідомляв «Главком», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

    Столичні поліцейські затримали жінку, яка носила дитину у дорожній сумці.


    Теги: Віталій Кличко Київ статистика кияни немовля
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