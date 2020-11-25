Хороші новини: у Києві за два дні народилося 156 немовлят

За дві доби у Києві народилися 75 дівчаток

На світ з'явилися дві двійні хлопчиків

За останніх дві доби у Києві народилися 156 немовлят. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Є і позитивна статистика! Не про коронавірус. За дві доби цього тижня в Києві народилися 156 немовлят: 81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них – дві двійні хлопчиків», – сказав мер.

За його словами, з березня цього року у столиці з'явилися на світ 20694 дитини. В порівнянні з таким же періодом минулого року це менше майже на 6%.

«Життя триває! І, як би не було складно, ми подолаємо всі виклики. Спільними зусиллями і свідомим ставленням до загроз», – заявив Кличко.

Як повідомлялося, 18 листопада жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва. Столичні патрульні швидко супроводили авто з породіллю до пологового будинку.

До слова, як повідомляв «Главком», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

Столичні поліцейські затримали жінку, яка носила дитину у дорожній сумці.



