Немовля у торбі: поліція повідомила подробиці інциденту в центрі Києва (фото)

У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото, відео)

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Жінка народила немовля за межами пологового відділення.

Столичні поліцейські громади затримали жінку, яка носила дитину у дорожній сумці. На даний час породілля з немовлям перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, як повідомляв кореспондент «Главкома», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

Правоохоронці вирішили перевірити інформацію та звернулися до підозрілої жінки аби встановити її особу та обставини події.

За словами поліцейського офіцера громади Голосіївського управління поліції Максима Кравчука жінка почала тікати від правоохоронців та не хотіла спілкуватися.

«Під час огляду речей жінки, у дорожній сумці ми виявили новонароджену дитину. Спільно з колегами я невідкладно викликав «швидку» та інспекторів ювенальної превенції територіального управління поліції. До приїзду фахівців дитину переклали до машини, на що матір почала агресивно себе поводити», - розповів правоохоронець.

Як пояснив начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко, зупинена жінка з немовлям виявилася мешканкою Одеської області, 1991 року народження.

«Вона розповіла нам, що приїхала до столиці у пошуках роботи. За попередньою інформацією, жінка народила немовля за межами пологового відділення. Після первинного огляду та госпіталізації породілля з малечею перебуває в задовільному стані у лікарні. Хлопчику менше тижня від народження. Ми склали відносно матері дитини адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. На даний час встановлюємо контакти рідних, перевіряємо інформацію у медичних закладах столиці щодо народження громадянкою дитини та інші обставини цієї події», - повідомив Дем’яненко.

Дивіться більше фото «Главкома» з місця інциденту.