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    Стало відомо, скільки в Києві народилось дітей у день виборів

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    Стало відомо, скільки в Києві народилось дітей у день виборів

    Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

    У неділю, 25 жовтня, в день місцевих виборів у Києві народилося понад 60 дітей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

    «У пологових будинках міста Києва (25 жовтня. – Ред.) народилася 61 дитина, серед них 35 хлопчиків та 26 дівчаток», - сказала вона УНН.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

    За даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзит-полами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.

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