У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немовля знаходилося у торбі Фото: Главком

Поліція затримала жінку до з'ясування всіх обставин

На вулиці Московській поблизу станції метро «Печерська» в центрі Києва жінка несла немовля в сумці.

Неадекватну поведінку жінки помітили перехожі та виклали поліцію і швидку допомогу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Перехожі побачили, як молодиця виймає дитя з великої торби і кладе його назад. На вигляд дитині 2-3 дні.

Поліції, яка прибула на виклик, жінка розповіла, що йде в пологовий будинок №1 на вул. Арсенальній, 5 оформлювати народження дитини. При цьому вона плуталась у розповіді: то казала, що народжувала дитину вдома, то – що в пологовому будинку.

Правоохоронці забрали сумку з дитиною у свій автомобіль до приїзду медиків.

Лікарі на місці оглянули дитину. За їх словами, немовляті три дні.

Поліція повезла дитину в лікарню.

До слова, 29 серпня на вулиці Анни Ахматової у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці.