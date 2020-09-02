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    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)

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    Немовля знаходилося у торбі - У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    Немовля знаходилося у торбі
    Фото: Главком

    Поліція затримала жінку до з'ясування всіх обставин

    На вулиці Московській поблизу станції метро «Печерська» в центрі Києва жінка несла немовля в сумці.

    Неадекватну поведінку жінки помітили перехожі та виклали поліцію і швидку допомогу, повідомляє кореспондент «Главкома».

    Перехожі побачили, як молодиця виймає дитя з великої торби і кладе його назад. На вигляд дитині 2-3 дні.

    Поліції, яка прибула на виклик, жінка розповіла, що йде в пологовий будинок №1 на вул. Арсенальній, 5 оформлювати народження дитини. При цьому вона плуталась у розповіді: то казала, що народжувала дитину вдома, то – що в пологовому будинку.

    Правоохоронці забрали сумку з дитиною у свій автомобіль до приїзду медиків.

    Лікарі на місці оглянули дитину. За їх словами, немовляті три дні.

    Поліція повезла дитину в лікарню.

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    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)
    У центрі Києва затримали жінку з немовлям у торбі (фото)

    До слова, 29 серпня на вулиці Анни Ахматової у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці.

    Національна поліція України Київ жінка немовля
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