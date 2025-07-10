Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема

«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту

Після масованої нічної ракетно-дронової атаки ворога на Київ рух окремих тролейбусів у столмці тимчасово змінено, також перекрито ряд вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс» та заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Зокрема, у національній поліції повідомили, що після масштабного обстрілу перекрито кілька вулиць переважно у Шевченківському районі столиці.

Перелік перекритих вулиць

У м. Києві рух транспорту перекритий:

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Обмеження у русі громадського транспорту

Тролейбуси курсують:

№№ 4, 5, 7 – до ст. м. «Нивки»;

№№ 6, 18, 33 – до ст. м. «Почайна»;

№ 16 – до вул. Оранжерейної;

№№ 19, 35 – вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі за власними маршрутами;

№ 11 – до Кібернетичного центру.

Також у «Київпастрансі» інформують про тимчасову затримку руху на маршрутах:

тролейбусів №№ 23, 28, 31;

трамваїв № 15.

У комунальному підприємстві дякують пасажирам за розуміння і просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей.

Станом на 05:22 було відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах:

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.

У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.

У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.

В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

До слова, внаслідок атаки є постраждалий в Обухівському районі Київщини. Поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.