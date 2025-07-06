На Контрактовій площі з’явився найбільший спортивний майданчик в Україні

Контрактова площа стала найбільшим в країні спортивним майданчиком просто неба

Локацію площею понад 6 тис. кв. м створили у співпраці з данськими урбаністами

На Контрактовій площі у Києві відкрили найбільший спортивний майданчик в Україні. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй Facebook-сторінці, передає «Главком».

«Ще пів року тому ми лише анонсували цей проєкт із датськими колегами – і ось сьогодні бачимо результат, який перевершив очікування», – написав Мондриївський.

Контрактова площа – новий спортивний простір для киян та гостей міста фото: Facebook / Валентин Мондриївський

Він зазначив, що локацію створили у концепції тактичного урбанізму. Вона займає понад 6 тис. кв. м простору, де можна бігати, грати, активно рухатися та відпочивати з дітьми й друзями.

Майданчик відкритий для всіх: тут можна бігати, грати та відпочивати фото: Facebook / Валентин Мондриївський

«Це найбільний спортивний майданчик в Україні з унікальними елементами – наприклад, авторськими «вуличними» шахами від Мікаеля Колвілл-Андерсена», – зазначив Мондриївський.

💪🏻На Контрактовій площі у Києві відкрили найбільший спортивний майданчик в Україні. Локацію створили у співпраці з данськими урбаністами. Серед унікальних елементів – авторські вуличні шахи від Мікаеля Колвілл-Андерсена. pic.twitter.com/4SeAVJKqwb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2025

Раніше «Главком» повідомляв, що КМДА продемонстрували процес створення нового тимчасового міського простору на Контрактовій площі в межах проєкту TORV Kyiv. Офіційне відкриття планувалося у липні. Про це повідомляли в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

«Контрактова площа завжди була яскравою туристичною локацією столиці, тож нове перетворення має на меті зробити її ще більш динамічною, комфортною та привабливою, заохочуючи киян і гостей міста до тривалої взаємодії», – зазначалося у повідомленні.

Також «Главком» інформував, що на озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами.

До слова, у Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер. Він розташований поруч із пам’ятником на честь героїв-рятувальників Чорнобильської атомної електростанції.