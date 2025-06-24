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У Білій Церкві внаслідок обстрілу постраждав Спасо-Преображенський собор

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві внаслідок обстрілу постраждав Спасо-Преображенський собор
Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки
фото: Микола Гопайнич/Facebook

Кафедральний Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві було збудовано  у 1833-1839 роках 

Унаслідок російського обстрілу у Білій Церкві на Київщині пошкоджений кафедральний Спасо-Преображенський собор. Про це повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря, інформує «Главком». 

Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки
Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки
фото: Микола Гопайнич/Facebook

За його словами, споруда зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки. На опублікованих митрополитом фото в соцмережах видно, зокрема, вибиті вікна.

Вибиті вікна у кафедральному Спасо-Преображенському соборі
Вибиті вікна у кафедральному Спасо-Преображенському соборі
фото: Микола Гопайнич/Facebook

Кафедральний Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві звели у 1833-1839 роках на території напівзруйнованої Микільської церкви. Храм побудований в стилі класицизму за проєктом Одеського кафедрального собору інженером Ванрезонтом та архітектором Фраполлі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ 23 червня в Білій Церкві дрони влучили в приватну клініку в будівлі готелю. Загинула жінка, ще восьмеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників. Спалахнула масштабна пожежа, евакуйовано шість тяжкохворих пацієнтів. Пошкоджено десятки будівель, чотири медзаклади та 14 авто. Ударів зазнали також Бориспільський, Бучанський і Вишгородський райони.

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: росія історія Київ обстріл Київщина

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