У Білій Церкві внаслідок обстрілу постраждав Спасо-Преображенський собор

Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки

Кафедральний Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві було збудовано у 1833-1839 роках

Унаслідок російського обстрілу у Білій Церкві на Київщині пошкоджений кафедральний Спасо-Преображенський собор. Про це повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря, інформує «Главком».

Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки фото: Микола Гопайнич/Facebook

За його словами, споруда зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки. На опублікованих митрополитом фото в соцмережах видно, зокрема, вибиті вікна.

Вибиті вікна у кафедральному Спасо-Преображенському соборі фото: Микола Гопайнич/Facebook

Кафедральний Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві звели у 1833-1839 роках на території напівзруйнованої Микільської церкви. Храм побудований в стилі класицизму за проєктом Одеського кафедрального собору інженером Ванрезонтом та архітектором Фраполлі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ 23 червня в Білій Церкві дрони влучили в приватну клініку в будівлі готелю. Загинула жінка, ще восьмеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників. Спалахнула масштабна пожежа, евакуйовано шість тяжкохворих пацієнтів. Пошкоджено десятки будівель, чотири медзаклади та 14 авто. Ударів зазнали також Бориспільський, Бучанський і Вишгородський райони.

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.