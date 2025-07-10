Атака на Київ: двоє киян загинули внаслідок нічного удару

Деталі та обставини, за яких сталася трагедія, наразі уточнюються

Нічна атака на Київ: Двоє загиблих – КМВА

Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, пише «Главком».

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни», – заявив Ткаченко, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. «Це страшна втрата».

Деталі та обставини, за яких сталася трагедія, наразі уточнюються.

Як відомо, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Раніше столична влада доповнювала інформацію про наслідки ворожого обстрілу протягом ночі. Станом на 05:22 було відомо, що пожежі, падіння уламків, руйнування зафіксовані у декількох районах.

У Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, а частини БпЛА впали поблизу АЗС. За кількома адресами зафіксоване падіння уламків, за однією з них виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки, зафіксовані численні влучання уламків у нежитлові приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відома інформація про пожежу на території гаражного кооперативу та поблизу АЗС.

У Солом'янському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю, за іншою адресою горить дах ще однієї нежитлової будівлі.

У Подільському районі зафіксоване падіння уламків, унаслідок чого вибито вікна у житловому будинку.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль.

В Оболонському районі зафіксоване падіння уламків БпЛА, попередньо, без масштабних пожеж.

Цієї ночі протиповітряники збивали російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухали вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточили столицю з декількох напрямків.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей.

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами.

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.