Атака на Київ: Польща висловила ноту протесту РФ через пошкодження консульства

Російська атака по Києву пошкодила консульство Польщі: Варшава висловила ноту протесту РФ та закликала Трампа до дій

У ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

Про пошкодження та офіційну реакцію повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X. МЗС Польщі підкреслило, що авіаудари по цивільному населенню та дипломатичних об'єктах суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року, яка гарантує недоторканність дипломатичних представництв.

Сікорський звернувся до президента США Дональда Трампа, зазначивши: «Масована російська атака минулої ночі спричинила пожежі та значні пошкодження, в тому числі польського консульства в Києві. Президенте Трамп, Путін висміює ваші мирні зусилля. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та запровадьте нові жорсткі санкції проти агресора». Цей заклик є потужним сигналом про невдоволення Польщі поточною ситуацією та наголошує на необхідності активнішої підтримки України.

Як повідомило посольство Республіки Польща у Києві, причиною пошкодження, найімовірніше, став російський безпілотник або його фрагменти. «Під час початкового огляду було встановлено, що пошкоджено дах та фасад будівлі. Точний масштаб пошкоджень наразі аналізується, але все вказує на те, що пошкодження не є значними», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що співробітники діяли відповідно до протоколу безпеки, і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням главу Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

«Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони», – додав глава польського МЗС.