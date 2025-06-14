У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито

У Києві сьогодні діятиме обмеження руху

Дві вулиці буде перекрито, ще сім можуть перекрити

Київська міська військова адміністрація попередила мешканців столиці про обмеження руху в місті 14 червня, інформує «Главком».

Сьогодні, 14 червня у звʼязку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження/перекриття руху для транспортних засобів окремими вулицями Києва. Перекриють в

Які вулиці перекриють

вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);

вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної).

Які вулиці можуть перекрити

вулиця Хрещатик;

бульвар Т.Шевченка

вулиця Володимирська

вулиця Михайлівська

вулиця Прорізна

Володимирський проїзд

«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – додають в КМВА.

Зауважимо, цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві 14-15 червня.