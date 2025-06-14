Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито
У Києві сьогодні діятиме обмеження руху
фото з відкритих джерел

Дві вулиці буде перекрито, ще сім можуть перекрити

Київська міська військова адміністрація попередила мешканців столиці про обмеження руху в місті 14 червня, інформує «Главком».

Сьогодні, 14 червня у звʼязку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження/перекриття руху для транспортних засобів окремими вулицями Києва. Перекриють в

Які вулиці перекриють

  • вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);
  • вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної).

Які вулиці можуть перекрити

  • вулиця Хрещатик;
  • бульвар Т.Шевченка
  • вулиця Володимирська
  • вулиця Михайлівська
  • вулиця Прорізна
  • Володимирський проїзд

«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – додають в КМВА.

Зауважимо, цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві 14-15 червня.

Читайте також:

Теги: обмеження Київ дорожній рух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках:важливі нюанси
11 червня, 16:04
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
7 червня, 03:20
Усі оперативні служби Києва працюють у місцях влучань
На Солом'янці працює штаб допомоги постраждалим від атаки 6 червня: адреса
6 червня, 14:34
У Києві пожежа через атаку окупантів
Росія атакує Київ «шахедами». У різних районах столиці зафіксовано пожежі (оновлено)
6 червня, 01:59
У соцмережі Возний написав, що сьогодні у нього останній робочий день у департаменті
Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА
30 травня, 15:25
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
29 травня, 06:58
За словами Євгена, він живе там, де «іноді буває гучно», але цього разу все було особливо близько та небезпечно
Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок
27 травня, 15:45
Залишки ворожої ракети Х-101
На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
27 травня, 14:09
Звільнені з російського полону привітали мешканців столиці з Днем Києва
Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)
25 травня, 13:13

Новини

У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито
У Києві сьогодні діятиме обмеження руху: які вулиці буде перекрито
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві
СБУ передала столичному музею дрон Sea Baby
СБУ передала столичному музею дрон Sea Baby
Контрактова площа перетворюється на новий міський простір: що вже змінилося (фото)
Контрактова площа перетворюється на новий міський простір: що вже змінилося (фото)
Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою
Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
92K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
36K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
9261
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
7418
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua