На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ

Пожежа на Київщині після нічної атаки

На Київщині всю ніч тривала повітряна тривога, лунали вибухи

Цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Вибухи не вщухали цілу ніч, тривогу у Києві оголосили о 22:50, трохи раніше сирени пролунали в області, інформує «Главком».

Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області. У мережі опублікували відповідні відео та фото.

На кадрах видно, як полум'я рясно розгорається та величезний стовп густого диму здіймається в небо.

Пожежа на Київщині внаслідок ворожої атаки

Ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони.

Тривогу у Києві оголосили близько 23:00, трохи раніше сирени пролунали й на Київщині. Згодом тривога поширилась на більшість областей України. Цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

За попередніми даними, у областях працювала ППО. Наразі вже відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка у Броварському районі, що на Київщині.

Зі закритим переломом грудної клітини 45-річну жінку госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.