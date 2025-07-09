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На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ
Пожежа на Київщині після нічної атаки
фото: місцеві пабліки

На Київщині всю ніч тривала повітряна тривога, лунали вибухи

Цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Вибухи не вщухали цілу ніч, тривогу у Києві оголосили о 22:50, трохи раніше сирени пролунали в області, інформує «Главком».

Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області. У мережі опублікували відповідні відео та фото.

На кадрах видно, як полум'я рясно розгорається та величезний стовп густого диму здіймається в небо.

Пожежа на Київщині внаслідок ворожої атаки
Пожежа на Київщині внаслідок ворожої атаки

Ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони.

Тривогу у Києві оголосили близько 23:00, трохи раніше сирени пролунали й на Київщині. Згодом тривога поширилась на більшість областей України. Цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

За попередніми даними, у областях працювала ППО. Наразі вже відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка у Броварському районі, що на Київщині.

Зі закритим переломом грудної клітини 45-річну жінку госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. 

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА. 

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.

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Теги: пожежа обстріл Київщина

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