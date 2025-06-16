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Нічна атака на Київ: дрон окупантів упав у приватному секторі, є постраждалий

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: дрон окупантів упав у приватному секторі, є постраждалий
Вночі один із російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах
фото: Генштаб ЗСУ

На місці падіння російського безпілотника утворилася величезна вирва

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні українські міста, прикриваючись брехливими заявами про «ураження військових цілей». Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, цілеспрямовані удари ворога спрямовані на житлові будинки та мирних громадян, що є свідомою тактикою терору, інформує «Главком». 

Ткаченко повідомив, що цієї ночі один з російських ударних дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці. На місці падіння утворилася величезна вирва. Лише дивом вдалося уникнути значних руйнувань та жертв серед місцевих мешканців.

Крім того, внаслідок нічної атаки було пошкоджено торговельні павільйони у Дарницькому районі. Незважаючи на очевидні докази, російська пропаганда, ймовірно, знову намагатиметься видати ці об'єкти за «військові цілі», додав Ткаченко. 

Наразі також фіксуються уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема у Дніпровському районі. На місцях падіння вже працювали відповідні служби, забезпечуючи ліквідацію наслідків. 

Станом на ранок відомо про одного постраждалого – молодого хлопця 2004 року народження. Він у тяжкому стані госпіталізований до однієї зі столичних лікарень. «Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака», – підкреслив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня повітряна тривога у Києві та області тривала майже чотири години. За попередніми даними, в Обухівському районі Київщини 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки. У нього різані рани руки та обличчя. Медичну допомогу постраждалому надано на місці.

Теги: росіяни війна обстріл дрон Київ

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