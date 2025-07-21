Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема

«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту

У ніч проти 21 липня російська терористична армія здійснила чергову масовану атаку на Київ. У звʼязку з нічним обстрілом столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Наземний пасажирський транспорт курсує:

автобуси № 14 – від просп. Відрадного до Лук’янівської площі;

автобуси № 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. «Контрактова площа»;

тролейбуси № 16 – від вул. Мрії до вул. Білоруської;

тролейбуси № 31 – вул. Милославська – вул. Білоруська;

тролейбуси №№ 19, 35 – вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар, далі – за власним маршрутом;

тролейбуси №№ 18, 28 – до ст. м. «Почайна»;

тролейбуси № 6, 33 – через залізничну станцію «Куренівка» до ст. м. «Дорогожичі»;

трамваї № 22 – до ст. м. «Бориспільська»;

автобуси №№ 51, 63 – до вул. Привокзальної;

автобуси № 50тр – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця».

У комунальному підприємстві дякують пасажирам за розуміння і просять враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.

Як працює метро

Поїзди на «червоній» гілці метро курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Пересадочні вузли «Театральна» – «Золоті ворота» та «Хрещатик» – «Майдан Незалежності» працюють в звичайному режимі.

Про подальші зміни руху громадського транспорту у столиці буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російська терористична армія атакувала Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Рятувальники продовжують працювати на місцях подій. Під час атака у Києві було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Також у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову. Крім того, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.