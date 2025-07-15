ДТП на Кільцевій: вантажівка на перехресті в'їхала у легковик Hyundai (відео)

Вантажівка Iveco, незважаючи на червоний сигнал світлофора, виїхала на перехрестя

Внаслідок зіткнення постраждав пасажир легковика Hyundai, який отримав перелом ключиці

У мережі з'явилося відео ранкової дорожньо-транспортної пригоди на Кільцевій дорозі у Києві, в якій зіткнулися вантажівка Iveco та легковик Hyundai. Про це повідомляє Главком із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що причиною аварії став проїзд водієм великогабаритного транспортного засобу на заборонний сигнал світлофора.

На відео вантажівка Iveco, незважаючи на червоний сигнал світлофора, виїжджає на перехрестя, де врізається в легковий автомобіль Hyundai.

Внаслідок зіткнення постраждав пасажир легковика Hyundai, який отримав перелом ключиці.

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Нагадаємо, у Києві сталась ДТП. Маршрутне таксі з пасажирами врізалось у припарковану вантажівку. За попередніми даними поліції, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Раніше повідомлялося. що 28-річного хмельничанина визнано винним у скоєнні ДТП унаслідок якої 18 листопада 2024 року загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому.