Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки

Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку

У Дніпровському районі столиці, за даними ДСНС, загорілися торговельні споруди

У ніч проти 21 липня російська терористична армія атакувала Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала», – йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі столиці, за даними ДСНС, загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м.

Водночас у Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.