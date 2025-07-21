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Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки
Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку
фото: ДСНС Києва

У Дніпровському районі столиці, за даними ДСНС, загорілися торговельні споруди

У ніч проти 21 липня російська терористична армія атакувала Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала», – йдеться у повідомленні.

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У Дніпровському районі столиці, за даними ДСНС, загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м.

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Водночас у Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

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У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

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Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

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Нагадаємо, у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

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Теги: Київ ДСНС війна

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