Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові

Президент США: «Ви побачите, що відбуватиметься далі»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував російську атаку на харківський пологовий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на C-Span.

Один із журналістів поцікався, як американський лідер відреагував на удар окупантів по пологовому будинку. Президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, уранці російська терористична армія атакувала Харків. Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто. Минулої ночі Одесу атакували російські ударні дрони. Внаслідок ворожого обстрілу також було пошкоджено пологовий будинок.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ. Згодом Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії.

Раніше президент США погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову.

До слова, Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати російського диктатора від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву». За словами Трампа, він сказав Путіну: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору». Президент США додав, що Путін спочатку не повірив йому на 100%, але «повірив мені на 10%».