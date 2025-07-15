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Одразу п’ять локацій у Києві буде звільнено від незаконної реклами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Одразу п’ять локацій у Києві буде звільнено від незаконної реклами: перелік
фото: Управління з питань реклами КМДА

Демонтаж здійснюється відповідно до чинного законодавства

У столиці продовжується демонтаж незаконних рекламних конструкцій, які порушують дизайн-код міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління з питань реклами КМДА.

Зазначається, що цього тижня роботи триватимуть за наступними адресами:

  • проспект Голосіївський (на розі Коломийського провулку);
  • вулиця Гмирі Бориса (на розі вулиці Михайла Гришка);
  • вулиця Ревуцького (неподалік станції метро «Харківська»);
  • вулиця Тростянецька (неподалік вулиці Архітектора Вербицького);
  • вулиця Рональда Рейгана (біля вулиці Миколи Лаврухіна).

«Демонтаж здійснюється відповідно до чинного законодавства з метою впорядкування міського простору, підвищення безпеки та естетичного вигляду вуличного середовища», – наголошують у «Київрекламі».

Власників рекламних носіїв просять перевірити наявність чинних дозвільних документів. У разі їх відсутності необхідно звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або подати інформацію про вивіску через онлайн-портал. 

Як пояснював раніше директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов, комунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок. У випадках, коли власники ігнорують попередження, відбувається примусовий демонтаж.  Старовойтов нагадав, що відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві. 

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Теги: реклама благоустрій столиця Київ

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