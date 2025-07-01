Перший місяць літа у Києві виявився холоднішим за норму: дані спостережень

В останній день червня над Києвом після короткочасної зливи зійшла подвійна веселка

У червні випало лише 77% місячної норми дощів

Червень у столиці виявився дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а також недобрав опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми.

«Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С», - повідомили у центрі.

Щодо опадів, то, за повідомленням метеорологів, на проспекті Науки випало 57 мм, що становить лише 77% місячної норми.

Погода в Києві протягом червня підсумки кліматологів інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, у селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 22 червня показав 0°С. У 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

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