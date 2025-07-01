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Перший місяць літа у Києві виявився холоднішим за норму: дані спостережень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перший місяць літа у Києві виявився холоднішим за норму: дані спостережень
В останній день червня над Києвом після короткочасної зливи зійшла подвійна веселка
фото: glavcom.ua

У червні випало лише 77% місячної норми дощів

Червень у столиці виявився дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а також недобрав опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в Києві становила 19,1 °С, що на 0,4 °С нижче кліматичної норми.

«Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С», - повідомили у центрі.

Щодо опадів, то, за повідомленням метеорологів, на проспекті Науки випало 57 мм, що становить лише 77% місячної норми.

Погода в Києві протягом червня підсумки кліматологів
Погода в Києві протягом червня підсумки кліматологів
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, у селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 22 червня показав 0°С. У 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

Раніше Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» розповіла про можливості, які відкриває глобальне потепління. Аграрії в Україні  отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури. Кліматолог також назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління. Віра Балабух пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима.

Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» також повідомила, де в Україні буде найкомфортніше жити через 50-100 років. 

До слова, рівень Світового океану до кінця століття може підвищитись на 45-82 см. Україна може відчути наслідки танення льодовиків.

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Теги: погода літо Київ

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