З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю

У Києві горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди

Росія продовжує тероризувати мирне на селення України. Цієї ночі Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані численні пожежі, є поранені.

У мережі показали перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Оновлена інформація про наслідки станом на 03:32.

Шевченківський район

Внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, частини ворожого БпЛА впали поблизу АЗС. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес також виникла пожежа.

Дарницький район

Уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Також відомо про пожежу на території гаражного кооперативу у цьому ж районі та поблизу АЗС.

Солом'янський район

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. У цьому ж районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі. Медики попрямували на виклик, двох постраждалих госпіталізували.

Подільський район

Зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Оболонський район

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Цієї ночі протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей.

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами.

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.