Головна Київ Новини
search button user button menu button

З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю
фото: місцеві пабліки

У Києві горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди

Росія продовжує тероризувати мирне на селення України. Цієї ночі Київ опинився під масованою атакою російських безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані численні пожежі, є поранені.

У мережі показали перші кадри з наслідками ворожого обстрілу. 

Оновлена інформація про наслідки станом на 03:32.

Шевченківський район

Внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах у багатоповерхівці. Також є влучання у нежитлову будівлю, частини ворожого БпЛА впали поблизу АЗС. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес також виникла пожежа.

Дарницький район

Уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Також відомо про пожежу на території гаражного кооперативу у цьому ж районі та поблизу АЗС. 

Солом'янський район

Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. У цьому ж районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі. Медики попрямували на виклик, двох постраждалих госпіталізували.

Подільський район

Зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. 

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Оболонський район

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Цієї ночі протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей. 

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет  Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами. 

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. 

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА. 

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.

Читайте також:

Теги: обстріл пожежа Київ ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники прибули на місце пожежі
У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)
8 липня, 21:28
Майже всі ворожі цілі атакували Київ
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
4 липня, 06:11
За напад на авто ветеранки чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки на Виноградарі (фото)
2 липня, 09:29
Енергетики продовжують працювати над відновленням електромереж після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 70 тисячам родин після ворожих атак
24 червня, 16:29
Офіс та склад видавництва повністю зруйновані та спалені
Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»
18 червня, 17:21
Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна
Трамп знав про атаку на Київ?
17 червня, 10:35
Днор російських окупантів влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі
Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
17 червня, 09:10
Росія вчергове обстріляла Харків
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу
12 червня, 05:12
Лук'янівка не вперше опинився під прицілом російських ракет та дронів
У столиці від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка: відео наслідків
10 червня, 07:12

Новини

Росія масовано атакує Київ: наслідки обстрілу (оновлюється)
Росія масовано атакує Київ: наслідки обстрілу (оновлюється)
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК
У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив до ТЦК
Власник видавництва «Наш Формат» розповів про збитки від російської атаки
Власник видавництва «Наш Формат» розповів про збитки від російської атаки
Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА
Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу
11K
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
9863
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
9679
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:05
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua