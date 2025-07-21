В Івано-Франківську лунали вибухи

РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами»

В Івано-Франківську чутно вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Перед цим мер міста Руслан Марцінків зауважував, що сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

«Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато», – йдеться у повідомленні.

Марцінків додав: «Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення».

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.