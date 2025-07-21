Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Івано-Франківську лунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Івано-Франківську лунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами»

В Івано-Франківську чутно вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Перед цим мер міста Руслан Марцінків зауважував, що сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

«Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато», – йдеться у повідомленні.

Марцінків додав: «Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення».

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Читайте також:

Теги: Івано-Франківськ вибух війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 липня окупанти знову вдарили по Харкову
Унаслідок російської атаки постраждав пологовий у Харкові: реакція Зеленського
11 липня, 11:59
Російські військові активізують логістику та будівництво укріплень в окупованому місті
Російські окупанти активізували військову логістику у Маріуполі
4 липня, 13:42
Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів
Багатомільярдні удари. Про останні спецоперації СБУ у Росії
30 червня, 13:17
Гола Пристань окупована з перших днів повномасштабного вторгнення
Окупована Голопристанська громада: голова – у полоні, люди – чекають на визволення
24 червня, 19:30
Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
24 червня, 01:16
Генерал СБУ Василь Малюк
Подяка російським митникам від генерала Малюка
23 червня, 22:21

Події в Україні

Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
В Івано-Франківську лунали вибухи
В Івано-Франківську лунали вибухи
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6066
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
4673
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4536
Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
3512
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua