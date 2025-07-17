У Києві на хабарі затримано посадовицю КМДА та директора Бессарабського ринку

Правоохоронці готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими ГУ СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.

Слідством встановлено, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого іншим субʼєктом – Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

За даними правоохоронців, для «вирішення» питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і «купити» собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, частину працівників Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, які випивали в кабінеті держустанови й потрапили на відео, уже звільнили. У КМДА повідомили, що кадри зняті у 2022 році в кабінеті директорки Управління туризму Марини Радової. Тоді вона написала заяву на звільнення.