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У Києві на хабарі затримано посадовицю КМДА та директора Бессарабського ринку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві на хабарі затримано посадовицю КМДА та директора Бессарабського ринку
Задля реалізації протиправної схеми посадовиця КМДА залучила директора ринку
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими  ГУ СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.

У Києві на хабарі затримано посадовицю КМДА та директора Бессарабського ринку фото 1

Слідством встановлено, що у 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і належить до майна, орендованого іншим субʼєктом – Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

У Києві на хабарі затримано посадовицю КМДА та директора Бессарабського ринку фото 2

За даними правоохоронців, для «вирішення» питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і «купити» собі право безперешкодного доступу до його приміщення. Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, частину працівників Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, які випивали в кабінеті держустанови й потрапили на відео, уже звільнили. У КМДА повідомили, що кадри зняті у 2022 році в кабінеті директорки Управління туризму Марини Радової. Тоді вона написала заяву на звільнення

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Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора Київ КМДА

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