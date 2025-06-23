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Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ (відео)
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
фото: glavcom.ua

За попередньою інформацією, у Шевченківському районі загинуло п'ятеро киян 

Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на столицю, що сталася в ніч на 23 червня. Найбільш руйнівні пошкодження зафіксовані у Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка

«Жахлива картина в Шевченківському районі. Великі пошкодження в пʼятиповерхівці в Шевченківському районі», – повідомив Кличко. 

На місці події продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби. За попередньою інформацією, у Шевченківському районі загинуло п'ятеро киян.

За словами Кличка, вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей, серед них – одна дитина та вагітна жінка. Мер Києва додав, що загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень. 

«Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах», – додав Кличко.

О 08:30 Кличко уточнив кількість загиблих. «Уже відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває», – повідомив він.

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Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Теги: Віталій Кличко Київ війна обстріл рятувальники

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