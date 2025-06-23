Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ (відео)
За попередньою інформацією, у Шевченківському районі загинуло п'ятеро киян
Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на столицю, що сталася в ніч на 23 червня. Найбільш руйнівні пошкодження зафіксовані у Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка.
«Жахлива картина в Шевченківському районі. Великі пошкодження в пʼятиповерхівці в Шевченківському районі», – повідомив Кличко.
На місці події продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби. За попередньою інформацією, у Шевченківському районі загинуло п'ятеро киян.
За словами Кличка, вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей, серед них – одна дитина та вагітна жінка. Мер Києва додав, що загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.
«Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах», – додав Кличко.
О 08:30 Кличко уточнив кількість загиблих. «Уже відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває», – повідомив він.
Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.
Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.
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