Неповнолітня дівчина обікрала ломбард у Києві

Дівчина вкрала у ломбарді два мобільних телефони

У Києві оперативники затримали неповнолітню дівчину за крадіжку з ломбарду. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до чергової частини Деснянського управління поліції від працівниці ломбарду надійшло повідомлення про те, що з вітрини на проспекті Маяковського викрадено два мобільних телефони. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт злочину.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали 16-річну киянку.

«По записах із камер відеоспостереження ми встановили, що до крадіжки причетна неповнолітня, яка зайшла до приміщення ломбарду. Дівчина непомітно взяла с полиці два ґаджети, один із яких згодом подарувала знайомому, а інший загубила», – розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Артем Дузь.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За скоєне неповнолітній загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 31-річній уродженець Донецької області вирізав близько 67 метрів мережевого дроту у підвалі багатоповерхівки на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі Києва.

Також столичні поліцейські встановили та затримали чоловіка, який у ніч на 27 липня пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві.