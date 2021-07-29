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    Неповнолітня дівчина обікрала ломбард у Києві

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    Камери відеонагляду зафіксували злодійку - Неповнолітня дівчина обікрала ломбард у Києві
    Камери відеонагляду зафіксували злодійку
    Фото: Нацполіція

    Дівчина вкрала у ломбарді два мобільних телефони

    У Києві оперативники затримали неповнолітню дівчину за крадіжку з ломбарду. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Так, до чергової частини Деснянського управління поліції від працівниці ломбарду надійшло повідомлення про те, що з вітрини на проспекті Маяковського викрадено два мобільних телефони. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт злочину.

    Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали 16-річну киянку.

    «По записах із камер відеоспостереження ми встановили, що до крадіжки причетна неповнолітня, яка зайшла до приміщення ломбарду. Дівчина непомітно взяла с полиці два ґаджети, один із яких згодом подарувала знайомому, а інший загубила», – розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Артем Дузь.

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    За скоєне неповнолітній загрожує до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, 31-річній уродженець Донецької області вирізав близько 67 метрів мережевого дроту у підвалі багатоповерхівки на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі Києва.

    Також столичні поліцейські встановили та затримали чоловіка, який у ніч на 27 липня пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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    Неповнолітня дівчина обікрала ломбард у Києві