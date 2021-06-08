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    Поліція розшукує чоловіка, що пограбував ювелірний магазин у Києві (фото)

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    Камери відеонагляду зафіксували підозрюваного у пограбуванні - Поліція розшукує чоловіка, що пограбував ювелірний магазин у Києві (фото)
    Камери відеонагляду зафіксували підозрюваного у пограбуванні
    Фото: Нацполіція

    Поліція Києва просить громадян допомоги у встановленні особи зловмисника

    22 травня поточного року стався розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі Києва. У рамках досудового розслідування кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу зловмисника, причетного до злочину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що чоловік зайшов до ювелірного магазину та під погрозою предмета, схожого на зброю, заволодів ювелірними прикрасами.

    Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

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    Поліція розшукує чоловіка, що пограбував ювелірний магазин у Києві (фото)
    Поліція розшукує чоловіка, що пограбував ювелірний магазин у Києві (фото)

    У разі встановлення особи та наявності будь-якої інформації, яка може мати значення для розкриття злочину, просимо зателефонувати до поліції Києва на спецлінію 102.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці «по гарячих слідах» затримали учасників злочинної групи, які вчинили розбійний напад на підприємство.

    Так, 2 червня близько третьої години ночі група чоловіків, які були одягнені у військову форму зеленого кольору та в балаклавах, увірвалися на територію столичного приватного підприємства. Зв’язавши вантажника-охоронця, зловмисники проникли до офісного приміщення та викрали сейф з грошима.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування злочинець магазин
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    Поліція розшукує чоловіка, що пограбував ювелірний магазин у Києві (фото)