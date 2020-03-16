Приватна клініка в Києві заробляє на аналізах на коронавірус. У КМДА кажуть: аналізи дорогі та ненадійні



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Клінікою було поставлено кілька позитивний проб на коронавірус, які потім були анульовані, запевнив Поворозник

В одній зі столичних приватних клінік робили тести на коронавірус за 1,5 тис. грн, результати яких згодом були анульовані.

Про це повідомив сьогодні під час пресбрифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Цією клінікою було поставлено кілька позитивних проб. Після того, як вони пройшли референт-лабораторію, вони всі були анульовані», – розповів чиновник

Поворозник зазначив, що не можна спекулювати на тому, що відбувається сьогодні. «Коли на ринку в умовах тотального дефіциту хтось пробує заробити якісь шалені кошти, на це однозначно будуть реагувати правоохоронні органи, в тому числі і на тести по 1,5 тисячі, і на спроби продавати ліки від коронавірусу, яких на сьогодні не існує», – підкреслив він.

Як відомо, на сьогодні, пройти експрес-тести на коронавірус у столиці пропонує медичний центр Eurolab. Ця клініка відома тим, що під час виборчої кампанії у ній здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що клініку Eurolab контролюють росіяни.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Як повідомлялося, 10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі та безкоштовно.

До слова, у разі проявів симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).