Київводоканал перейшов на дистанційне обслуговування споживачів



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Центрами обслуговування споживачів вже створено акаунти в Skype, які почнуть працювати та приймати абонентів з 16 березня

Задля оперативного та ефективного вирішення будь-яких питань абонентів Київводоканал створив максимально комфортні умови для дистанційного обслуговування споживачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Консультації можна отримати у кол-центрі за номером 202-02-02, на сторінці Київводоканалу у Фейсбук або через онлайн-чат для фізичних та юридичних осіб на сайті Київводоканалу.

Крім того, Центрами обслуговування споживачів вже створено акаунти в Skype, які почнуть працювати та приймати абонентів з 16.03.2020 за наступним графіком:

Пн – Чт 08:00 – 17:00

Пт 08:00 – 16:00

Сб, Нд - вихідний

Обідня перерва 12:00 – 13:00

- Центр обслуговування споживачів № 2 (вул. Електротехнічна, 16) – KVKElektrotehnichna16

- Центр обслуговування споживачів № 3 (б-р Чоколівський, 40) – KVKChokolivskyi40

- Центр обслуговування споживачів № 4 (пр-т Героїв Сталінграда, 14-Ж) – KVKStalingrada14G

- Центр обслуговування споживачів № 5 (вул. Ревуцького, 5-А) – KVKRevutskogo5A

- Центр обслуговування споживачів № 6 (вул. Академіка Туполєва, 19-А) – KVKTupoleva19A

- Центр обслуговування споживачів № 7 (вул. Електротехнічна, 16) – KVKUROSOBUElektrotehnichna16

Дистанційні консультації надаються з таких питань:

укладання договорів зі споживачами про надання послуги з централізованого постачання холодної води та послуг водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем);

проведення перерахунків та коригування обсягів постачання холодної води та водовідведення;

актуалізації інформації про споживача (внесення ознаки лічильника, ознаки бойлера, кількості проживаючих, закриття старих лічильників на основі акту монтажу/демонтажу та акту опломбування);

внесення заявок в Централізовану систему повірки лічильників та внесення заявок на опломбування в програму з опломбування лічильників;

несення в білінгову систему показників квартирних приладів обліку; отримання довідки про відсутність заборгованості).

Оплатити послуги також можна дистанційно:

через мобільний додаток «Київводоканал», завантажений через Google Play;

за допомогою банківської картки через сайт або мобільний додаток відповідного банку;

в «Особистому кабінеті» на сайті ПрАТ «АК «Київводоканал» через онлайн-системи IPay, Portmone, Eeasypay, Pay hub за допомогою банківської картки.

Для юридичних осіб це можуть бути такі способи дистанційного обслуговування:

офіційний сайт Товариства https://vodokanal.kiev.ua (розділи з інформацією, завантаження бланків, і т.п.);

особистий електронний кабінет юридичної особи на https://legals.vodokanal.kiev.ua/welcome (інформація про розрахунки, передача показань);

система M.E.Doc, СОТА (отримання і відправлення розрахункових документів);

електронні пошти (відправка і отримання листів);

телефони підрозділів, відповідальних за напрямки роботи;

Sкype (для проведення нарад та робочих зустрічей, та ін.).

За допомогою програми M.E.Doc споживач може отримати інформацію щодо звітності та розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://vodokanal.kiev.ua/yak-p%D1%96dklyuchitis-do-elektronnogo-kab%D1%96netu-yuridichnix-os%D1%96b

На сайті Товариства працює Особистий електронний кабінет для юридичних осіб, за допомогою якого споживач має можливість без відвідування центрів обслуговування споживачів дистанційно переглянути та внести показники приладів обліку, отримати актуальну інформацію щодо нарахувань, отримати розрахункові документи (за будь-який потрібний період). Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://vodokanal.kiev.ua/yak-p%D1%96dklyuchitis-do-elektronnogo-kab%D1%96netu-yuridichnix-os%D1%96b.

Отримати інформацію з питань укладення договорів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також завантажити та роздрукувати необхідні для укладення договору бланки можна на офіційному сайті Товариства за посиланням: https://vodokanal.kiev.ua/uklasti-dogov%D1%96r-z-yuridichnoyu-osoboyu

У телефонному режимі, та у режимі спілкування за допомогою е-mail споживачі можуть отримати інформацію та направити листи та документи (сканкопії належно оформлених документів).

Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.