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Ірпінь накрила потужна злива з градом: фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ірпінь накрила потужна злива з градом: фото наслідків
В Ірпені 29 травня випав град
фото: Inna DI/Facebook

Сильна злива також спричинила традиційне для таких погодних умов скупчення води на вулицях

Сьогодні, 29 травня, місто Ірпінь Київської області накрила сильна злива, яка супроводжувалася градом. Мешканці міста активно діляться фото та відео негоди у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком». 

За повідомленнями очевидців, град був досить значним. Через негоду постраждали рослини, особливо квіти з ніжними стеблами, град також поламав гілки дерев.

Вулицями міста лилися крижані ріки. 

Через негоду у місті не працювали світлофори. Зокрема, на перетині Соборної і Поезії.

У місті через негоду вимкнулися світлофори
У місті через негоду вимкнулися світлофори
фото: Типовий Ірпінь

Також у центрі міста, біля базару, дерево впало на ввто. Очевидець встиг зняти відео падіння. На одному з будинків вітром знесло частину даху.

Град в Ірпені в останні дні травня
Град в Ірпені в останні дні травня
фото: Inna DI
Купи граду схожі на невеликі снігові замети
Купи граду схожі на невеликі снігові замети
фмото: Лена Погорелая/Facebook

Сильна злива також спричинила традиційне для таких погодних умов скупчення води на вулицях

Зокрема Ольга Руденко повідомила, що було значне затоплення у центрі міста, біля Ірпінь Сіті, але комунальники дуже швидко почали відкачувати воду. 

Велика вода навпроти Ірпінь Сіті
Велика вода навпроти Ірпінь Сіті
фото: Ольга Руденко/Facebook
Багато води було й біля вокзалу
Багато води було й біля вокзалу
фото: Ольга Руденко/Facebook
Місцями після зливи утворилися озера з дощової води
Місцями після зливи утворилися озера з дощової води
фото: Галина Сидоренко/Facebook
Вулиця Садова після зливи
Вулиця Садова після зливи
фото: Irina Simonyuk/Facebook
Ірпінь накрила потужна злива з градом: фото наслідків фото 1
фото: Sofiya Martyniuk/Facebook

Одразу після закінчення зливи комунальники взялися наводити лад.

Відкачування води після зливи
Відкачування води після зливи
фото: Типовий Ірпінь

Після граду було багато сміття
Після граду було багато сміття
фото: Типовіий Ірпінь
Комунальники прибирають мул на пісок, нанесені зливою на тротуари
Комунальники прибирають мул на пісок, нанесені зливою на тротуари
фото: Типовий Ірпінь

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години. Під час грози блискавка влучила в один з будинків на Оболоні

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

Теги: Ірпінь місто шторм негода рослини

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