Київ та ще кілька регіонів України накрила пилова буря (відео)

Напередодні синоптики попереджали українців про сильний вітер

Київ увечері 3 травня охопила пилова буря. Природнє явище спостерігали і мешканці Київської, Житомирської та Рівненської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікації місцевих Telegram-каналів.

На відео у мережі можна помітити потужну пилову хмару в Києві та Київській області. А мешканці Рівненської області публікують відео з пиловою хмарою та сильним вітром, який піднімає в повітря навіть металевий профнастил.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили мешканців кількох регіонів України про погіршення погоди. Очікуються грози та потужні пориви вітру до 15–20 м/с.

Нагадаємо, в Україну повертаються заморозки. Синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні травня. Водночас вдень температура коливатиметься від Від +12 до +16 градусів. У західних та південних регіонах синоптики прогнозують до +22 градусів.

Нагадаємо, від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».