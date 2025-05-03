Київ та ще кілька регіонів України накрила пилова буря (відео)
Напередодні синоптики попереджали українців про сильний вітер
Київ увечері 3 травня охопила пилова буря. Природнє явище спостерігали і мешканці Київської, Житомирської та Рівненської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікації місцевих Telegram-каналів.
На відео у мережі можна помітити потужну пилову хмару в Києві та Київській області. А мешканці Рівненської області публікують відео з пиловою хмарою та сильним вітром, який піднімає в повітря навіть металевий профнастил.
Київ та ще кілька регіонів накрила пилова буря. pic.twitter.com/GJv9st4Nvg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 3, 2025
Нагадаємо, напередодні синоптики попередили мешканців кількох регіонів України про погіршення погоди. Очікуються грози та потужні пориви вітру до 15–20 м/с.
Нагадаємо, в Україну повертаються заморозки. Синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні травня. Водночас вдень температура коливатиметься від Від +12 до +16 градусів. У західних та південних регіонах синоптики прогнозують до +22 градусів.
Нагадаємо, від початку квітня Україну охопили заморозки після теплого березня. Якщо подивитися прогноз погоди, то особливо в областях на Заході України впродовж найближчого тижня вони будуть суттєвими: до -5 градусів. Зернові культури такі різкі перепади температури переживають важко. Про це розповідає агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв’ю «Главкому».
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